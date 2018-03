Marroquino detido por espalhar propaganda do Estado Islâmico

A polícia antiterrorista italiana deteve em Turim, no noroeste do país, um cidadão de origem marroquina de 23 anos, suspeito de espalhar propaganda para o Estado Islâmico.

Elmahdi Halili já tinha sido detido e condenado em 2015 a dois anos de pena suspensa, depois de ter publicado na internet o que era considerado o "primeiro manual em italiano" do grupo extremista. Segundo as autoridades, Halili estaria agora também a recolher informações sobre ataques com armas brancas e com recurso a camiões.

O jovem foi detido no quadro de uma série de raides que tiveram lugar também em Milão, Nápoles, Modena, Bergamo e Reggio Emilia.

A captura de Halili acontece um dia depois da detenção de Abdel Rahman Mohy Eldin Mostafa Omer, um egípcio também com nacionalidade italiana, suspeito de radicalizar crianças e adultos a favor do Estado Islâmico através de uma assocuação cultural na localidade de Foggia, no sul do país.