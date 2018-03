NATO expulsa diplomatas e avisa Rússia para a união da organização

A Aliança Atlântica manifestou assim o seu apoio ao Reino Unido na sequência do caso do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, em Salisbury. Pelo menos 26 países já expulsaram 143 diplomatas russos e o secretário geral da NATO, Jens Stoltenberg, assumiu que esta medida é um aviso a Moscovo.

"Esta é uma mensagem muito clara para a Rússia. As ações têm consequências e penso que a Rússia subestimou a unidade dos aliados da NATO", afirmou Jens Stoltenberg.

Entre os mais de cem diplomatas expulsos, o maior contingente veio dos Estados Unidos, onde 60 oficiais foram intimados a deixar o país.

A Casa Branca já se pronunciou sobre a situação e garantiu estar disponível para ter uma relação construtiva com a Rússia. Porém, Moscovo tem de perceber primeiro que as suas ações de desestabilização têm custos.

A posição norte-americana não passou ao lado do governo russo, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, a acusar os Estados Unidos de fazer "pressões colossais" sobre os aliados da NATO. De resto, a Rússia continua a negar qualquer envolvimento no caso Skripal.

A 14 de março, o Reino Unido anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos do território britânico e o congelamento das relações bilaterais com a Rússia, em resposta ao envenenamento do ex-espião russo com um gás neurotóxico no dia 04 de março na cidade inglesa de Salisbury.

Moscovo respondeu expulsando 23 diplomatas britânicos e suspendendo a atividade do British Council na Rússia.

O caso Skripal provocou uma grave crise diplomática, que se estendeu a outros países aliados do Reino Unido, como os Estados Unidos e vários Estados-membros da União Europeia, entre os quais a Alemanha, a França e a Polónia, que decidiram também expulsar diplomatas russos.