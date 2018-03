Rússia: vítimas de Kemerovo vão a sepultar

Tamanho do texto

Na Rússia tiveram lugar esta quarta-feira os primeiros funerais das 64 vítimas, 41 uma delas crianças, que perderam a vida no incêndio que devastou um centro comercial na cidade siberiana de Kemerovo no domingo passado.

As autoridades decretaram um dia de luto nacional. Na terça-feira, milhares de pessoas protestaram em Kemerovo denunciando as falhas de segurança no centro comercial.

O presidente Putin visitou o local na terça-feira afirmando que o incêndio foi provocado pelo que descreveu como "negligência criminosa".

Investigadores afirmam que o sistema de alarme estava danificado e as saídas de segurança estariam igualmente bloqueadas.

Pelo menos cinco pessoas já foram detidas em conexão com o incêndio.