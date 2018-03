Filha de espião russo fora de perigo

Tamanho do texto

As autoridades britânicas afirmam que o estado de saúde de Yulia Skripal, filha do antigo espião no centro da crise entre o Reino Unido e a Rússia, está a melhorar rapidamente e já não se encontra em estado crítico.

"Nós estamos a testemunhar os obstáculos colocados a representantes russos no acesso a cidadãos russos feridos"

Na quarta-feira, as autoridades revelaram ser provável que ambos tenham sido contaminados à porta de casa pois teria sido aí que se detetaram as maiores concentrações do agente neuro-tóxico.

As autoridades russas contudo denunciam a falta de acesso.

"Nós estamos a testemunhar os obstáculos colocados a representantes russos no acesso a cidadãos russos feridos. Por isso, o Reino Unido viola abertamente as normas da lei internacional", afirma a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova.

Há quase quatro semanas que Yulia e Sergei Skripal deram entrada no hospital após terem sido encontrados em estado grave devido ao contacto com um agente neuro-tóxico.

Os médicos adiantam que o estado de saúde de Sergei Skripal permanece crítico mas estável.