Futebol grego em risco de suspensão da FIFA

O já chamado "Grexit" surge na sequência do relatório negativo de Herbert Hubel, presidente do Comité de Vigilância da FIFA, sobre a passividade da federação grega em atuar sobre os frequentes incidentes disciplinares no campeonato helénico.

O documento elaborado pelo dirigente austríaco contempla a expulsão da seleção e dos clubes gregos das provas internacionais e será discutido em maio ou junho, aquando da próxima reunião do Comité das Federações.

Este cenário ganhou força na sequência da recente polémica com o presidente do PAOK, que entrou em campo armado no jogo com o AEK.

Já esta quinta-feira, Ivan Savvides foi banido dos estádios durante três anos e multado em 100 mil euros. A Liga grega castigou ainda o PAOK com a perda de três pontos na tabela, que resultou na queda do clube para o terceiro lugar (a cinco pontos do líder AEK) e uma sanção pecuniária de 63 mil euros.

O incidente de 11 de março levou ainda o governo a suspender o campeonato durante três semanas, sendo retomado este fim de semana.