Kristeva acusada de espionagem

A ficha da secreta búlgara, divulgada pelo Nouvel Observateur, mostra informações básicas como a data de recrutamento e o nome código: Sabina.

O documento não diz que tipo de trabalho foi feito por Kristeva, sequer se houve pagamentos. A comissão declara no entanto que baseou a apreciação na análise de dois volumes de documentos do arquivo.

Kristeva chegou a França em 1965, onde ainda hoje reside. É autora de mais de 30 livros, tem colaborações regulares na comunicação social e nas academias.

Esta quinta-feira desmentiu as acusações, classificando-as de grotescas, falsas.

No passado, os serviços secretos da Bulgaria trabalhavam diretamente com o KGB soviético. Teriam uma rede de mais de 100 mil agentes e informadores espalhados por todo o mundo. Uma operação que só caiu com o muro de Berlim, em 1989.