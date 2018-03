O êxodo venezuelano

WATCH | The Simon Bolivar bridge has become symbolic of the mass exodus of migrants from Venezuela.



The crossing is also just one piece in the complex puzzle facing Colombia, as it struggles to absorb the increasing number of migrants.



Read more: https://t.co/ktd2D9vdti pic.twitter.com/XZtBEk1t8Y — euronews (@euronews) March 27, 2018

Cerca de 40 mil pessoas passam todos os dias por aqui. Esta mulher chegou com uma apendicite aguda, e chegou a tempo. Muitas histórias não terminam assim. Do outro lado da fronteira, os hospitais estão no limite.

Em meados de 2017, a Cruz Vermelha, financiada pelo escritório de ajuda humanitária da União Europeia, abancou ao lado da ponte. Desde que chegaram, estão a trabalhar discretamente numa crise que ninguém quer encarar, como sublinha o diretor da Cruz Vermelha germânica, na Colômbia, Javier Francisco González: "A posição da Cruz Vermelha foi abrir este posto, todos os dias, e ter que fechá-lo, todos os dias, como forma de levantar a mão e levantar a voz e dizer que está a acontecer algo aqui e é preciso prestar atenção. É uma crise invisível, em ambos os lados ".

Três enfermeiras e um médico estão sempre de serviço na tenda dos primeiros socorros. As pessoas chegam aqui com doenças crónicas, a precisar de medicamentos básicos e baratos, mas que não se encontram na Venezuela. Há pacientes oncológicos que chegam aqui desesperados para retomar os tratamentos e várias pessoas subnutridas.

"Prestamos os primeiros socorros a uma pessoa que desmaiou. Transferimo-la para o posto de saúde. Parece um quadro de subnutrição. Aparecem-nos cerca de 5 a 6 casos destes, todos os dias", afirma González.

O posto da Cruz Vermelha está localizado ao lado do escritório de migração, onde, todos os dias, mais de 3.000 migrantes fazem fila para obterem o carimbo nos passaportes. Muitos demoraram dias para atravessar a fronteira. Chegados aqui, a prioridade é contactar os familiares.

Face a este fluxo massivo de migrantes, a Colômbia pediu ajuda internacional. O Comissário da União Europeia para Ajuda Humanitária e Gestão de Crises visitou, recentemente, Cúcuta. Christos Stylianides anunciou que a Europa iria ajudar a Venezuela com 2 milhões de euros, e a Colômbia com 6 milhões de euros.

A Colômbia tem os meios para enfrentar essa crise? Como é que a União Europeia pode ajudar? A resposta de Stylianides: "Para as autoridades colombianas, é um enorme desafio lidar com esta situação sem precedentes, porque, é claro, eles enfrentam, também, desafios no seu país com o processo de reconciliação e o processo de paz. A nossa ajuda humanitária irá para os dois lados, para a Venezuela e para a Colômbia. Em especial, na Venezuela estamos a trabalhar muito de modo a encontrar maneiras, em particular, de fornecer remédios e encontrar projetos para lidar com a subnutrição aguda”.

EU commitment to support Latin America and the Caribbean is stronger than ever as we announce €31 million in humanitarian aid. Supporting those in need is a priority for the EU

Todos os dias, famílias inteiras venezuelanas chegam a Cúcuta. Migrantes ilegais, sem documentos, reúnem-se nos asentamientos, bairros pouco dispendiosos e vulneráveis. Aqui, o Conselho Norueguês de Refugiados, apoiado pela Ajuda Humanitária da União Europeia, organiza atividades para 500 crianças. O objetivo é levá-las de volta à sala de aula.

Há 4.100 alunos venezuelanos registados na escola no departamento de Norte de Santander. As filhas de Andreina Liced Lois Rincón, estão entre eles. Esta família estabeleceu-se ilegalmente em Cúcuta há três anos. Na Venezuela, Andreina era enfermeira e tinha uma vida normal. As suas filhas e o sobrinho tiveram de esperar um ano até poderem entrar na escola.

"As crianças estudaram normalmente. Normalmente no sentido de documentação, mas economicamente não vamos dizer que é normal porque não é. Não é fácil ter três crianças na escola e uma situação em que se é estrangeiro e sem documentação. Se conseguimos comida, como é que se faz para comprar o material escolar, os uniformes, os sapatos. É tudo muito difícil", lamenta Andreina.

My view on the Venezuelan crisis after I came back from the Colombian border town of #Cúcuta - "The bridge of last hope is a window on modern Venezuela".

Estima-se que 230.000 migrantes ilegais vivam em Cúcuta. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados está a trabalhar com o Governo colombiano na tentativa de registá-los e melhorar as suas condições tanto na chegada como a longo prazo.