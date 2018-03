PM britânica otimista em relação ao futuro

A primeira-ministra britânica, Theresa May, iniciou esta quinta-feira um périplo de 24 horas pelo Reino Unido para assinalar um ano até à saída oficial do Reino Unido da União Europeia.

Theresa May visitou uma fábrica de têxteis na Escócia onde sublinhou a importância da união de nações que compõe o Reino Unido realçando as oportunidades que se abrem para um futuro fora da União Europeia.

"O Brexit proporciona várias oportunidades. Quero reforçar a união das quatro nações. Temos uma união muito forte e por isso é também no nosso interesse mantermo-nos juntos e agarrar estas oportunidades para o futuro", adiantou a PM britânica.

A PM britânica prometeu ainda que os poderes repatriados de Bruxelas seriam partilhados com as nações justificando a necessidade de criar um período de implementação que terminará no final de dezembro de 2020.

"Vamos sair da União Europeia no dia 19 de março de 2019 mas o que as pessoas e as empresas nos dizem é que não querem enfrentar a incerteza por isso é que é importante ter o acordo do resto da União Europeia sobre o que chamamos de período de implementação até dezembro de 2020. Isso proporciona às pessoas certezas, dá estabilidade às empresas e aos agricultores", sublinhou a primeira-ministra.

Entre as questões que já contam com acordo de princípio conta-se o estatuto dos cidadãos europeus assim como a política de pescas. Por resolver permanece a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte assim como a futura relação comercial.