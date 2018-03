Super-heróis unidos contra o Brexit

Tamanho do texto

Se a Primeira-Ministra britânica passou esta quinta-feira a viajar por todo o país para assinalar um ano até à saída oficial do Reino Unido da União Europeia, outros há que escolheram esta data para fazerem exatamente o oposto.

Um grupo de ativistas pró-União Europeia querem ser os super-heróis que vão impedir o Brexit.

A um ano do divórcio oficial, estes ativistas vestiram-se a preceito para divulgarem a sua mensagem do topo de um autocarro de dois andares que percorreu as ruas de Londres.

Entre eles conta-se Madeleina Kay, uma cartunista, ativista e música. Foi ela que organizou o protesto.

"Eu preocupo-me com este país e com as pessoas que aqui vivem, os que votaram para sair e os que votaram para ficar, porque o Brexit vai afetar o país para toda a gente e retirar oportunidades aos mais jovens", afirmou Madeleina.

Os autocarros encarnados de dois andares tornaram-se uma espécie de símbolo do debate em torno do Brexit no Reino Unido.

Os ativistas a favor do Brexit foram acusados de terem enganado o público depois de prometerem rios de dinheiro para o serviço nacional de saúde antes do referendo.

Mas apesar das falsas promessas, foram estes que ganharam com aproximadamente 52% dos votos.

Estes ativistas anti-Brexit esperam agora organizar um dia anual dedicado a contrariar as forças eurocéticas no Reino Unido.