O trágico incêndio que matou 64 pessoas, a maioria crianças, num centro comercial de Kemerovo, na Rússia, marcou o início desta Semana Santa, no calendário católico. Os protestos na Catalunha pela detenção na Alemanha do antigo presidente da região espanhola da Catalunha e as diversas celebrações pascais dominaram as visualizações da rubrica "No Comment" da euronews.