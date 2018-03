Chita invade carro de turistas na Tanzânia e...

Um grupo de turistas foi surpreendido durante um safari no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, pela invasão de uma chita no caro em que seguiam. O momento foi captado em vídeo e está a tornar o felino numa das mais recentes estrelas da internet. Enquanto os turistas observavam com atenção um grupo de chitas à frente do veículo, um outro membro da família de felinos entrou à socapa por uma das portas traseiras do todo-o-terreno em que seguiam os "visitantes" humanos. Britton Hayes, o homem que se vê no vídeo, contou à KOMONews que "uma das chitas saltou para o tampo do motor na frente do carro e começou a cheirar tudo. O grupo focou a atenção nela e uma outra rodeou o carro e entrou por trás, começando a cheirar tudo para tentar perceber se éramos uma ameaça. O guia pediu-nos para evitar o confronto no olhar para o animal perceber que podia confiar em nós. Honestamente, foi um dos momentos mais assustadores da minha vida", concretizou.