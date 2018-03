Cinco mortos em confrontos com exército israelita

Pelo menos cinco palestinianos morreram, esta sexta-feira, em confrontos com soldados israelitas na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza, no primeiro dia de seis semanas de protestos, a chamada "Marcha do Retorno".

De acordo com as autoridades de Gaza, pelo menos 350 pessoas ficaram feridas.

Segundo uma fonte do exército israelita, citada pela Reuters, foram registados "tumultos" em vários locais e os militares dispararam contra os "principais instigadores" e recorreram a gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

De acordo com os media palestinianos, cerca de 17 mil pessoas estão a protestar ao longo da fronteira.

Antes do início do protesto, um agricultor palestiniano foi morto e outro ficou ferido durante a noite, perto de Khan Younis, no sul do território, na sequência de disparos da artilharia de Israel.

Os palestinianos iniciaram, esta sexta-feira, um protesto que terá a duração de seis semanas.

Os manifestantes protestam contra o bloqueio fronteiriço imposto há uma década por Israel e também contra o encerramento quase permanente da travessia para o Egito.

A "Marcha do Retorno" pretende, ainda evocar a morte de seis árabes desarmados por forças israelitas em 1976 e apoiar centenas de milhares de refugiados expulsos das suas terras, durante o conflito que levou à fundação do Estado de Israel em 1948.