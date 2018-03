Costa Rica escolhe o novo Presidente este domingo

Na primeira chamada dos eleitores às urnas, Fabricio Alvarado Muñoz recolheu cerca de 24% dos votos, enquanto Carlos Alvarado Quesada obteve 21% das preferências de voto.

Numa campanha onde o casamento homossexual se tornou o tema verdadeiramente fraturante, o pastor evangélico Fabricio Alvarado, de 43 anos, surge como o favorito. Com o sufrágio a ter lugar em plena Páscoa, o candidato conservador do Partido da Restauração Nacional parte com as aspirações reforçadas.

Do outro lado está o liberal Carlos Alvarado Quesada, de 38 anos, que apoia os direitos da comunidade LGBTI. Escritor e ex-ministro no governo de centro-esquerda, Carlos Quesada é a esperança do Partido Ação dos Cidadãos.

Perante duas visões distintas sobre o futuro da Costa Rica, os analistas antecipam uma possível polarização do sentido de voto, dividido entre conservadores - ao lado de Muñoz - e progressistas - em apoio a Quesada.

As urnas vão estar abertas das 6h da manhã até às 6h da tarde e os resultados devem ser conhecidos ao fim da noite. O Presidente da República da Costa Rica é eleito para um mandato de quatro anos não renovável de forma consecutiva, ou seja, apenas pode voltar a apresentar-se em eleições oito anos depois de abandonar o cargo.