Filme revela efeitos da poluição nas Ilhas Faroé

O filme documentário "The Islands and the Whales", ou "As Ilhas e as Baleias" na tradução em português, conta a história da comunidade piscatória das ilhas Faroé situadas entre a Islândia e a Escócia /e sob administração dinamarquesa) e cuja sobrevivência depende da caça à baleia e às aves marinhas.

No entanto, a comunidade enfrenta agora uma ameaça significativa. A poluição das águas com mercúrio e outros metais pesados está a ter um efeito devastador sobre esta comunidade.