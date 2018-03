Os "últimos passos de Cristo" em Jerusalém

Fiéis e peregrinos católicos reconstituíram esta Sexta-Feira Santa, na Cidade Velha de Jerusalém, os derradeiros passos dados por Jesus Cristo há 2018 anos antes de ser pregado na cruz e elevado para morrer à vista de todos. Existem 14 estações no trajeto, cada uma representando um acontecimento no derradeiro percurso de Jesus Cristo. As últimas cinco estações estão dentro da Basílica do Santo Sepulcro, construída no local onde muitos creem que que Jesus foi crucificado e sepultado antes de ressuscitar no Domingo de Páscoa.