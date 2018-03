Partes da Polónia ficaram cobertas de branco na quinta-feira, pouco mais de uma semana após o início da primavera no hemisfério norte (20 de março). A praia de Miedzyzdroje, banhada pelo Mar Báltico, no norroeste do país, revelou um cenário mais habitual no inverno e este domingo, se acordo com as previsões, poderá voltar a contar com nova queda de neve.