Proteção Civil expulsa russos que faziam manutenção de helicópteros de combate aos incêndios

Tamanho do texto

A empresa, a Heliavionicslab, classifica estas acusações como infames, nega qualquer tipo de desvio de peças e avançou para tribunal contra a posição do Estado português.

Entretanto, três dos seis helipcópteros estão fechados a cadeado à espera de reparação. A Everjets, empresa a quem foi entregue a manutenção dos Kamov e que subcontratou a Heliavionics, diz que com esta polémica vai ser impossível ter os aparelhos a operar no combate aos incêndios do próximo verão.