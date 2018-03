Qual o futuro das viúvas dos jihadistas mortos na Síria?

O que fazer com as viúvas dos jihadistas mortos na Síria?

O repórter da Euronews, Hans Brelie, foi até Lepenica, uma aldeia no norte da Bósnia. Tem um encontro marcado com Alema Dolamic. A sua irmã era casada com um combatente jihadista (Nermin Jahic, vulgo Abu Zekeri) agora morto.

A irmã de Alema está "retida" na Síria, com os três filhos, na zona sob administração curda.

A irmã de Alema está com outras 50 viúvas jihadistas e os seus 120 filhos num local não revelado. As mulheres são da Rússia, Alemanha, Áustria, Holanda e de outros países.

O pesadelo começou em 2014, quando Alema recebeu uma mensagem da Síria: "antes de mais nada, fiquei completamente chocada e surpreendida. A minha irmã nunca tinha falada da Síria, nem da intenção de ir para lá. Era o centro da guerra. Acho que a minha irmã foi fortemente influenciada pelo marido dela. Os pais bósnios do seu marido trabalhavam na Áustria e ele nasceu lá, ele era um residente austríaco. A minha irmã conheceu-o no Facebook. Casaram-se em janeiro de 2014 e em outubro já estavam na Síria," revela Alema.

Na Síria, a irmã de Alema deu à luz dois filhos. Entretanto, estão em andamento negociações entre a Cruz Vermelha Internacional e os governos dos Estados de origem. Procura-se uma forma de repatriar as viúvas.

Alema manteve contacto com a irmã através das redes sociais e mostra-nos algumas fotos que recebeu da Síria.

"O marido dela morreu em fevereiro de 2017, na Síria. É uma regra do grupo Estado Islâmico que toda a mulher que perdeu o seu marido seja colocada numa casa especial chamada" moudafa ". Depois, as viúvas dos combatentes jihadistas são obrigadas a casarem-se com outro homem. Elas são obrigadas a casar, não têm o direito de recusar. Felizmente isso não aconteceu com a minha irmã, ela encontrou uma saída : em setembro de 2017, recebi uma mensagem urgente da minha irmã dizendo que tinha conhecido um homem que estava disposto a ajudar na fuga. Mas para isso precisava de dinheiro. Enviei-lhe dinheiro e agora ela já não está na zona controlada pelo grupo Estado Islâmico. Ela diz que está profundamente arrependida da decisão que tomou, de ir para a Síria. O que ela quer é regressar a casa e recomeçar uma vida normal," declara Alema.

Alema, só quer ter a irmã de volta a casa.