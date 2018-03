Papa: "Deixar guerras e divisões aos jovens é vergonhoso"

Tamanho do texto

"Deixar aos jovens um mundo dividido e com guerras é uma vergonha". A mensagem central do Papa Francisco na celebração da via sacra de sexta-feira santa em frente ao coliseu de Roma. Explicou que é vergonhoso dar como herança "um mundo fraturado por divisões e guerras, um mundo consumido pelo egoísmo onde os jovens, os fracos, os doentes e os idosos são marginalizados".