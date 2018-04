Anna Van der Breggen vence o Tour da Flandres

Tamanho do texto

A ciclista holandesa Anna Van der Breggen venceu, domingo, a 15ª edição do Tour da Flandres, Bélgica.

Os 153 quilómetros de prova foram marcados por algumas quedas.

A campeã olímpica fez o ataque decisivo a 27 quilómetros da chegada.

O grupo perseguidor tinha na frente a sua colega de equipa, Boels, e a compatriota Amy Pieters.

Anna Van der Breggen, de 27 anos, concluiu a prova com um tempo de 4h08:46 e com mais de 1 minuto de avanço sobre as perseguidoras.

As compatriotas Amy Pieters e Annemiek Van Vleuten foram, respetivamente, segunda e terceira classificadas.

No mês passado, Van der Breggen, que também é campeã europeia, já tinha vencido a Strade Bianche, outra prova do WorldTour feminino.