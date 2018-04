Dois mortos em acidente com avião em França

Tamanho do texto

Duas pessoas morreram na sequência da queda de um avião ligeiro em França. O acidente aconteceu junto da saída de emergência da autoestrada A47 perto de Saint-Chamond, departamento do Loire.

A aeronave, cujo piloto parece ter perdido o controlo, atingiu um pórtico de sinalização enquanto voava a baixa altitude.

O piloto e o passageiro ficaram encarcerados no cockpit do avião que se imobilizou à margem da autoestrada. A circulação no sentido Saint-Etienne / Lyon esteve condicionada.

As autoridades iniciaram uma investigação ao acidente.