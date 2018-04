Fronteira Brasil-Venezuela vai ter estrutura permanente de apoio

A fronteira entre o Brasil e a Venezuela vai, dentro de algumas semanas, ter uma estrutura permanente para o controlo e acolhimento dos muitos migrantes que todos os dias passam de um país para o outro. A crise na Venezuela está a causar um êxodo nunca visto para os países vizinhos. Em Pacaraima, no Estado de Roraima, a população local convive diariamente com os milhares de venezuelanos que procuram aqui refúgio.

"Temos três grandes vertentes da operação. O reforço do controlo da fronteira, o acolhimento dos imigrantes que se declaram refugiados e a interiorização destes refugiados", explica o Coronel Carlos Eduardo Mercês, do exército brasileiro, representante do Ministério da Defesa no apoio às operações de fronteira.