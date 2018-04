Governador da região de Kemerovo renuncia ao cargo

Tamanho do texto

Em causa está o incêndio da semana passada num centro comercial que provocou a morte de 64 pessoas, entre elas 41 crianças.

O incêndio, que gerou revolta popular, é considerado um dos quatro maiores dos últimos cem anos na Rússia atendendo ao número de vítimas.

Tuleyev, que estava desde 1997 à frente da região de Kemerovo, referiu que a demissão é "a única escolha adequada."

O fogo começou numa das salas de cinema do quarto e último andar. Alastrou depois a todo o edifício.

De acordo com a investigação, o centro comercial foi construído sem "autorização adequada." Fala-se ainda em "violações sérias de segurança no local", com saídas de emergência bloqueadas e o sistema de alarme desligado.