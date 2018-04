Papa batiza "herói" nigeriano na vigília pascal

Durante a cerimónia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o líder da Igreja Católica batizou oito adultos, incluindo John Ogah. O sem-abrigo nigeriano de 31 anos tornou-se famoso em Itália no ano passado, depois de desarmar com as próprias mãos um ladrão munido com uma arma branca.

Um ato de coragem e solidariedade louvado por todo o país que levou as autoridades italianas a conceder-lhe uma autorização de residência.

O padrinho de Ogah no batismo é um capitão de polícia que ajudou na sua integração depois do incidente.