Papa Francisco apela ao fim da guerra na Síria

"Pedimos frutos da paz para o mundo inteiro, a começar pela amada e martirizada Síria, com uma população exausta por causa de uma guerra sem fim à vista. Que neste dia de Páscoa, a luz de Cristo ilumine as consciências de todos os responsáveis políticos e militares, de forma a terminar imediatamente com o massacre em curso", sublinhou o Papa Francisco.

Antes da bênção "Urbi et Orbi", o Papa apelou ainda ao respeito do direito humanitário e a que as populações sírias tenham "acesso às ajudas de que têm necessidade urgente." A mensagem alargou-se a outras zonas de conflito no mundo.