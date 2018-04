Puigdemont "preocupado" com possível extradição

O ex-presidente do Governo Regional da Catalunha cedeu o controlo dos perfis nas redes sociais mas o Twitter foi usado para recordar que passaram seis meses desde que se realizou o referendo à autodeterminação, a 1 de outubro, que os presos políticos estão livres de espírito e que essa data marcou o início de uma nova era.

De acordo com o deputado alemão Diether Dehm (do partido de esquerda Die Linke) que visitou o líder catalão este domingo, no centro penitenciário alemão de Neumünster, Puigdemont está "preocupado" com uma possível extradição para Espanha por recear não ser tratado com boas condições.

A revista alemã Der Spiegel revelou na sexta-feira que o Governo não tem intenção de vetar a decisão da justiça sobre a petição de extradição.