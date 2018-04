Al-Sissi vence eleições presidenciais com 97% dos votos

Tamanho do texto

Menos de 3% separaram Abdel-Fatah al Sisi da reeleição com 100% dos votos. O presidente do Egito foi reconduzido no cargo com 97%. Os resultados oficiais revelados esta segunda-feira confirmaram o que há muito já se sabia. Sobretudo porque o único opositor era um apoiante confesso de al Sisi.

Said Sadek, professor de Ciência Política na American University no Cairo, entrevistado pela Euronews, explica que "o presidente Al-Sisi queria que estas eleições lhe dessem legitimidade interna e externa. Também queria que a comunidade internacional continuasse a apoiar o seu regime. Para além de querer mostrar que a oposição, que tem o apoio e financiamento do Qatar e da Turquia, não é capaz de gerir o país."

Recorde-se que o resto da oposição foi afastada da corrida sob acusações de terrorismo e tentativa de derrubar o regime.De qualquer forma, a população também tem sido quase unanime e vê no presidente o único garante de estabilidade do país desde os protestos que derrubaram Hosni Mubarak, em 2011.

Destaque ainda para a abstenção nesta eleições no Egito, rondou os 41%, o que representa uma descida na participação em comparação com as presidenciais de 2014.