As ameaças de Páscoa de Trump

Não há acordo sobre o estatuto dos jovens imigrantes nascidos nos Estados Unidos que pretendem nacionalidade norte-americana. Uma mensagem de Páscoa do Presidente Donald Trump que dá assim por terminada a possibilidade de chegar a acordo com os democratas sobre o processo chamado DACA. Trump reforçou a necessidade de erguer o muro.

"O México tem que nos ajudar a construir o muro. Se não , vai ser algo muito triste! Muitas pessoas vem porque tiram partido do Daca", declarou.

Trump ameaçou rasgar o tratado comercial NAFTA se não nada for feito e pediu aos senadores republicanos para aprovarem medidas duras para acabar com o diz serem leis democratas frouxas.

As cenas parecem repetir-se no México. Emigrantes de vários países sul-americanos tentam chegar ao "eldorado" norte-americano com a alegada ajuda de organizações e autoridades locais.

"Eles ajudaram-nos com muitas coisas. O mais difícil é andar. Andei durante cinco dias e cinco noites sem parar", o testemunho de uma mãe hondurenha que faz parte de uma caravana de migrantes que se deslocam em grupo para se protegerem das perigosas organizações criminosas mexicanas.