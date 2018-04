As vozes que fizeram "Os Marretas"

"Os Marretas", ou melhor, quem lhes deu voz são agora tema do documentário "Muppet Guys Talking". Na estreia, no "South by Southwest Film Festival" as críticas foram muito positivas. O documentário pode ser visto online.

Frank Oz é conhecido do grande público por ter feito a voz de Yoda, na saga "Guerra das Estrelas" mas com colaboração com Jim Henson criou "Os Marretas".

"Queremos que se perceba que esta é nossa a forma de trabalhar juntos. Podemos trabalhar com colaboração, podemos trabalhar desde que se tenha um líder como Jim Henson, que é uma pessoa justa. Temos muita atenção uns aos outros. Às vezes trabalhamos 24 horas por dia. Divertimo-nos muito. Não nos queixamos porque ele também não se queixa. É possível fazê-lo. E a motivação não vem do exterior, vem do interior", explica Frank Oz.

A marca "Os Marretas" foi adquirida pela Disney em 2004, que recentemente, a ressuscitou numa série comédia da ABC, em 2016. Mas o resultado não foi o esperado e a série foi cancelada depois de apenas uma temporada.