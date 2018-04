Dia Mundial do Autismo assinalado no mundo

Em todo o mundo, a jornada de 2 de abril é celebrada como o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, uma perturbação do desenvolvimento infantil.

Em Portugal, vários monumentos e edifícios relevantes foram iluminados de azul, como manda a iniciativa "Light it up Blue", do projeto norte-americano Autism Speaks. Estima-se que no país o autismo afete cerca de uma em cada mil crianças em idade escolar, com predomínio no sexo masculino.

O Vaticano assinalou a data com um apelo a um "maior empenho" dos Governos e das instituições na inclusão social das pessoas que sofrem de autismo. São pelo menos 70 milhões em todo o mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas.