Estação espacial chinesa já caiu

A agência espacial do país avançou que a estação entrou na atmosfera este domingo e caiu no mar perto do Taiti.

A Tiangong-1 foi lançada em 2011 como um laboratório espacial. Fez parte de uma missão que foi considerada um sucesso: duas tripulações foram recebidas em 2012 e 2013. Depois disso, o satélite foi operado remotamente apenas com o objetivo de saber quanto tempo duraria no espaço.

Em 2016, a China perdeu o contacto com o estrutura, dois anos depois, cai em pleno pacífico.