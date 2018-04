Malala conclui visita ao país natal

Tamanho do texto

Malala deixou Islamabad esta segunda-feira. Para trás ficam lágrimas da prémio Nobel.

A visita começou na quinta-feira. Teve um encontro com o primeiro-ministro Shahid Khaqan Abbasi e com outras dirigentes antes da uma deslocação ao conturbado vale swat, no norte, onde visitou a sua casa em Mingora, cidade onde foi baleada na cabeça por defender os direitos das mulheres e a educação universal.

Malala foi recebida de braços de abertos mas também de oposição, em particular por parte de principal associação de escolas privadas do país que usou o lema "eu não sou Malala".

A prémio Nobel visitou os locais onde estudou e viveu, antes de abandonar o país entre a vida e morte em 2012, baleada por talibãs no local onde este menino agora brinca com um papagaio de papel. Malala promete regressar de Londres quando terminar os estudos.