Morreu Steve Bochco, criador de "A Balada de Hill Street"

Bochco mudou o rumo da ficção audiovisual nos Estados Unidos, com histórias de tribunais e polícias que lutavam contra o crime na Nova Iorque dos anos 80. Produzida entre 1980 e 1987, a série Balada de Hill Street foi nomeada para 98 Prémios Emmy.

Em 1986, L.A. Law (As Teias da Lei, em Portugal) retrata a vida numa firma de advogados em Los Angeles.

A série, produzida pela NBC, durou oito temporadas, e abordou temas como os direitos dos homossexuais, a violência doméstica, a epidemia da SIDA nos Estados Unidos ou os motins que abalaram a metrópole do sul da Califórnia - o caso Rodney King.

Considerado por vários críticos de televisão dos EUA como um dos mais importantes autores de ficção televisiva, Bochco disse, numa entrevista à Fundação da Academia de Televisão, que A Balada de Hill Street "não era uma série sobre polícias, mas sobre pessoas, pessoas que tentavam sobreviver num ambiente que lhes impunha um trabalho com tarefas impossíveis de cumprir."

Tanto A Balada de Hill Street como As Teias da Lei mostraram o lado dos polícias e advogados que pouco ou nada se na televisão: o dos problemas pessoais e o dos obstáculos que supõem as relações entre colegas.

Uma mistura de suspense e telenovela que valeu a Bochco o reconhecimento e êxito de uma carreira de três décadas.

Depois de O Menino Doutor - o primeiro êxito do ator Neil Patrick Harris - uma série sobre a vida de um jovem sobredotado, formado em medicina, que tenta conciliar a vida no hospital com a adolescência, Bochco volta a romper barreiras com NYPD Blue (A Balada de Nova Iorque).

No início dos 90, NYPD Blue chocou os Estados Unidos, com linguagem sem censura e cenas de nudez. Na altura, dezenas de estações afiliadas à ABC a recusaram transmitir a série.

Apesar das críticas negativas, a série durou 12 temporadas e conseguiu vários prémios. Chamado a defender NYPD Blue em diversas ocasiões, Bochco dizia que preferia o r"ealismo no que produzia" e que acreditava em "tratar os telespetadores como adultos".

Steven Bochco nasceu em Nova Iorque, em 1943, e é de origem judía. Estudou na Escola Secundária de Música de Manhattan ( agora Escola Secundária Fiorello H. LaGuardia de Música, Artes e Artes do Espetáculo) e na que é agora a Universidade Carnegie Mellon.

Depois dos estudos, mudou-se para Los Angeles e começou por trabalhar na Universal Studios, indo depois para produtora MTM Enterprises. Era casado e tinha dois filhos e dois netos.