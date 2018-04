Nem Portugal nem Brasil! Estação espacial chinesa caiu no Pacífico

Tamanho do texto

Afinal nem em Portugal nem no Brasil. O antigo laboratório espacial chinês Tiangong-1 reentrou na atmosfera sobre o Pacífico Sul, às 17:16, hora do Pacífico (primeiras horas desta segunda-feira, em Lisboa), e alguns destroços deverão ter caído 100 quilómetros a noroeste do Taiti, na Polinésia Francesa.