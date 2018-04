Primeiro-ministro de Israel acerta com ACNUR transferência de refugiados

Em troca, as Nações unidas terão de organizar e pagar a transferência de 16.250 destes migrantes para outros países ocidentais como o Canadá, a Alemanha ou a Itália, revelou esta segunda-feira o primeiro-ministro isrtaeita, numa conferência de imprensa transmitida em direto pela televisão.

O acordo estabelecido entre o governo israelita e o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) veio colocar alguma água na fervura da contestação à anterior decisão de Israel de deportar milhares destes migrantes ilegais para a Eritreia ou o Sudão. Operação em que estes países africanos já haviam recusado colaborar.

O primeiro-ministro israelita salientou que esta transferência de requerentes de asilo irá permitir melhorar o nível de vida dos bairros a sul de Televive ao longo dos próximos cinco anos, período em que irão prolongar-se as três fases da operação.

O acordo também já foi confirmado também pelo ACNUR (UNHCR).

"O ACNUR agradece a colaboração do governo de Israel para encontrar uma solução para milhares de eirtreus e sudaneses. Este acordo vai permitir que seja disponibilizada proteção para aqueles que dela precisam", afirmou Volker Türk, o Alto Comissário Adjunto das Nações Unidas para a Proteção, citado no comunicado da organização.

O organismo da ONU explicou ainda que o Estado de Israel terá de "elaborar programas para encorajar os requerentes de asilo eritreus e sudaneses a deixarem os bairros a sul de Telavive para onde têm maioritariamente congregado."

"Formação vocacional também será disponibilizada para os requerentes de asilo para trabalhos nos setores da energia solar, da agricultura e da irrigação com vista a empregos no estrangeiro ou em Israel", lê-se ainda no comunicado do ACNUR.

O jornal Haaretz contatou, entretanto, a embaixada alemã em Israel, a qual negou ter havido qualquer pedido ao governo germânico para acolher parte dos 16.250 requerentes de asilo que Israel terá acordado com a ONU transferir inclusive para a Alemanha.