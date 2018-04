Tiger Woods prepara ataque a Sergio Garcia

O antigo número 1 do golfe mundial, o norte-americano Tiger Woods, está de volta após três temporadas desastrosas. No sábado afirmou que estaria presente "para vencer" o Augusta Masters,

Depois do segundo lugar no Valspar Championship, no início de março, e o quinto lugar no Arnold Palmer Invitational, dez dias atrás, Woods está entre os favoritos para suceder ao espanhol Sergio Garcia em Augusta.

O norte-americano Dustin Johnson, número 1 do Mundo, apresenta-se em boa forma e está obviamente entre os favoritos. Rory Mcllroy, que, tal como Dustin Johnson, nunca ganhou em Augusta, é outro candidato à vitória. Assim como o número 2 do mundo, o norte-americano Justin Thomas.

Este ano, 87 golfistas vão estar em competição na Geórgia, Estados Unidos. O número reduzido de participantes é explicado pela coincidência entre vencedores da PGA Tour e o top 50 mundial, dois critérios de qualificação.