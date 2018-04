Último grupo rebelde começou a abandonar Douma

O regime de Bashar al-Assad deverá decretar em breve a reconquista total de Douma, último enclave dos insurgentes na região, depois da Rússia, aliada de Damasco, ter anunciado este domingo um acordo com os combatentes do Jaich al-Islam para a sua retirada.

O grupo rebelde não confirmou oficialmente o pacto, mas também não o negou e a televisão estatal síria difundiu esta segunda-feira imagens de autocarros afirmando que transportavam o primeiro continengente de combatentes do Jaich al-Islam e as respetivas famílias para o setor de Jarablus, no norte do país, sob controlo de rebeldes pró-turcos.

As forças de Assad tinham já reconquistado 95 por cento de Ghouta Oriental, graças a uma vasta ofensiva que fez mais de 1600 mortos civis.