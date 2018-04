Linberg vence ANA Inspiration em Rancho Mirage

A sueca Pernilla Lindberg abriu o palmarés de troféus e logo com um triunfo no primeiro Grand Slam da temporada, em Rancho Mirage, na Califórnia, depois de uma épica maratona de cinco dias, que só ficou decidida no 8.º buraco do play-off, frente à sul-coreana In-bee Park

Lindberg podia ter encerrado a contenda no 5.º buraco de desmpate, mas o putt para birdie ficou curto. No 7.º buraco, a cena repetiu-se, com a golfista de 31 anos a passar ao lado do triunfo

A vitória acabou por chegar ao 8.º buraco do play-off, com a número 95 do mundo a conseguir um longo putt para birdie. A sul coreana, apesar de estar mais próxima do buraca, a falhar a tacada entregando a vitória à sueca

Ao final de 250 torneios no circuito LPGA, Lindberg não podia sonhar com melhor estreia nos títulos do que com o ANA inspirational