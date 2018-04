Não faça nenhum barulho se for ver este filme...

Tamanho do texto

"A Quiet Place" - ou "Um Lugar Silencioso", em português - conta a história de uma família que faz tudo o possível para não produzir nenhum som e, assim, não se ver caçada por uma ameaça invisível.

Um filme assustador, mas que o realizador e ator John Krasinski, que contracena com a mulher, a atriz Emily Blunt, diz estabelecer um paralelo com o nascimento da segunda filha do casal.

Krasinski explica que "três semanas antes de ter lido" o argumento, tiveram a segunda filha, "estava uma pilha de nervos" e sentia-se "bastante emocional, como todos os novos pais". Por isso, pensou que "se fizesse este filme, poderia transportar muito disso" para o ecrã. E é por essa razão que, para ele, "é como uma metáfora gigante para a parentalidade".

Blunt afirma, por seu lado, que as suas "experiências de vida como mãe foram transportadas para a personagem" e, por isso, sentiu-se "grande empatia por ela".

"A Quiet Place" chega a Portugal no início de Maio. No Brazil será possível vê-lo já partir desta quinta-feira.