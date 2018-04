Dezenas de migrantes africanos e de cidadãos israelitas protestaram contra as políticas de migração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os manifestantes concentraram-se diante do gabinete do primeiro-ministro, em Jerusalém e das instalações do Governo, em Telavive.

Os protestos surgiram depois de Netanyahu ter decidido cancelar o acordo com as Nações Unidas para o transporte em segurança de migrantes africanos para países Ocidentais.