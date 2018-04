Tiroteio perto da sede do YouTube

Foram ouvidos tiros perto da sede do Youtube, em San Bruno, na Califórnia, esta terça-feira. O tiroteio já foi confirmado pela polícia de San Bruno através do twitter. Neste momento está a decorrer uma operação policial. O edifício já começou a ser evacuado.

O momento foi descrito por um dos funcionários do YouTube através da conta de Twitter. Vadim Lavrusik explica que esteve barricado com os colegas de trabalho no interior do edifício para se proteger de um atirador. Na última publicação Vadim diz que já está a salvo e fora da sede da empresa.