Cristiano Ronaldo e uma "bicicleta" para a história do futebol

O basquetebolista LeBron James¨, da NBA, ficou maravilhado pelo gesto do português.

O ex-colega no Manchester united, Rio Ferdinand enalteceu os aplusos recebidos por Ronaldo dos próprios "tiffosi" da Juventus.

O avançado inglês Peter Crouch, atualmente no Stoke City, diz que um golo assim só está ao alcance de alguns.

A Força Aérea Portuguesa reclama o feito de ter ensinado Ronaldo "a voar" e felicitou o futebolista com uma imagem do capitão da Seleção a sair de um dos seus aviões.

A Federação Portuguesa de Futebol partilhou o vídeo de um golo parecido de Ronaldo e que teria servido de ensaio para o marcado esta semana.

E Zidane, o que disse o treinador do Real Madrid após o jogo?

"Às vezes, o Ronaldo faz coisas que só ele é capaz. Podemos dizer que este é um dos melhores golos da história do futebol, mas não é melhor do que o que eu marquei em Glasgow [final da 'champions' de 2002]", reclamou o agora treinador francês cuja reação no momento do golo de Ronaldo deixou transparecer uma opinião diferente.

Um pontapé de bicicleta a mais de dois metros de altura. Buffon, para muitos o melhor guarda-fredes domundo no ativo, ficou pregado no relvado. O Real Madrid está praticamente apurado para as meias finais da "Champions". Ronaldo não tem dúvidas.

"Foi espetacular. Saltei muito alto. é um golo, obviamente, que fica para as memórias. É, seguramente, o meu melhor golo", assumiu o melhor futebolista do mundo, acrescentando pelo Instagram que "o trabalho duro recompensa."