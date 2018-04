Tamanho do texto

A decisão deve ser conhecida esta quarta-feira. O Procurador-geral brasileiro quer que Lula comece a cumprir pena, mesmo antes da apreciação do apelo.

Milhares de pessoas saíram à rua nas principais cidades brasileiras. Um protesto contra Lula da Silva antes da decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o pedido de habeas corpus para o antigo presidente do Brasil.

O candidato do PT mantém-se como favorito para as próximas presidenciais no Brasil. Para esta quarta-feira está marcada uma vigília de apoio ao antigo chefe de Estado. Lula pediu uma "vigília cívica", mas depois das manifestações de terça-feira, aumentam os receios de confrontos.