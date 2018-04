Supremo Tribunal tem futuro de Lula nas mãos

Tamanho do texto

O Supremo Tribunal Federal do Brasil já começou a votar para decidir se Lula da Silva deve, ou não, passar do palanque para a prisão. O tribunal está a examinar o pedido de Habeas Corpus, que, a ser aprovado, permite ao ex-presidente do Brasil permanecer em liberdade até se esgotarem todos os recursos, depois de ter sido condenado a 12 anos de cadeia por corrupção.

Uma aprovação do Habeas Corpus significaria também a abertura de uma porta para participar nas próximas presidenciais, mas não a certeza de poder ir em frente com a candidatura. A decisão vai ter de ser tomada pelo tribunal eleitoral, De acordo com a lei, Lula, por ter sido condenado, é inelegível durante oito anos.