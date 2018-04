Tamanho do texto

O aviso, em tom de ameaça, foi feito pelo embaixador russo ao seu homólogo britânico, na reunião do Conselho de Segurança da ONU: "estão a brincar com o fogo e vão arrepender-se", disse Vassily Nebenzia dirigindo-se à sua homóloga britânica.

Durante 30 minutos, o diplomata refutou as acusações de envenemamento de Sergei Skripal, antigo espião russo e da sua filha. "A Rússia não tem a patente exclusiva do Novichok, apesar do seu evidente nome russo", garantiu, acrescentando que se trata da designação de "uma gama de substâncias tóxicas, que - não é nada de novo para peritos e cientistas - foram desenvolvidas em várias países, incluindo os Estados Unidos e a Grã-Bretanha".

A Rússia pede escrutínio público para as acusações feitas pelo governo de Londres.