"Breves de Bruxelas": Eleições na Hungria e o "degelo" nas relações entre a Polónia e a UE

Nesta edição destacamos as eleições deste domingo na Hungria dominadas pela agenda anti imigração do primeiro-ministro Viktor Orbán; destacamos igualmente os sinais de aproximação entre Varsóvia e Bruxelas após o líder do partido no poder, Jarosław Kaczyński, ter afirmado existirem “80% de possibilidades” de um acordo com a Comissão Europeia com vista a interromper a ativação do Artigo 7º.