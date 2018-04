Funcionários da Google irritados com projeto militar da empresa

Mais de 3000 funcionários da Google insurgiram-se contra o envolvimento da empresa no programa Maven, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América.

O projeto, que está sob alçada do Pentágono desde o ano passado, pretende desenvolver um sistema informático de visualização de imagens de drones.

Numa carta dirigida ao presidente, Sundar Pichai, e divulgada pelo jornal The New Tork Times, os empregados mostraram-se incomodados com as possíveis utilizações da tecnologia e lembraram que é um desrespeito para com os valores da companhia.

Contudo, um porta-voz da Google já veio dizer que o tema está a ser discutido no seio da companhia, uma vez que levanta questões sensíveis, mas recordou também que a conceção desta tecnologia tem como missão original salvar vidas.