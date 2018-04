Homem na origem dos "Swiss Leaks" libertado depois de detido em Espanha

Tamanho do texto

O homem por detrás do caso conhecido como Swiss Leaks foi posto em liberdade, depois de detido em Espanha... mesmo assim continua em vias de ser extraditado para a Suíça. Hervé Falciani ficou conhecido por ter divulgado uma lista de 130 mil presumíveis culpados de evasão fiscal, com conta na sucursal suíça do banco HSBC, onde trabalhava.

As autoridades suíças vão enviar rapidamente a carta rogatória a pedir a extradição, segundo a agência EFE. Falciani será provavelmente trocado com as dirigentes independentistas catalãs Marta Rovira e Ana Gabriel, ambas refugiadas na Suíça e procuradas pela justiça espanhola.