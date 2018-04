"Ser Presidente na América Latina é um ofício perigoso"

Tamanho do texto

Fernando Henrique Cardoso considera que há uma nova forma de corrupção no Brasil. Da rede de favores pessoais, diz, passou-se a um tráfico de influências que está agora na base do poder dos partidos. O antigo chefe de Estado brasileiro explica como tudo se passa: "Você tem empresas que são Estatais. Essas empresas que são Estatais fazem contratos com empresas que são privadas. Esses contratos são super-faturados. O dinheiro passa pelas empresas privadas e vai para os partidos. Essas pessoas que são nomeadas para essas empresas pelos Governos são pessoas nomeadas para fazer isso. Formam um sistema de corrupção. Isso é recente. Não é tradicional".

Fernando Henrique Cardoso considera que a Operação Lava-jato é a "a Justiça tentando conter esses abusos" e sublinha o facto de "pela primeira vez na história" haver "uma quantidade de pessoas poderosas e ricas na cadeia".

Para o antigo presidente brasileiro, foi preciso "coragem da sociedade Brasileira, de levar adiante esses processos, com um efeito devastador sobre a elite política e económica do país".