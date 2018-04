Abuso sexual de menores abala futebol argentino

Tamanho do texto

Segundo as autoridades de Buenos Aires, jogadores das divisões juvenis do Club Atlético Independiente e do River Plate, dois dos maiores clubes de futebol da Argentina, teriam sido aliciados para um esquema de prostituição. Há pelo menos dez vítimas identificadas. Seis suspeitos, onde se inclui um árbitro, foram detidos.

O caso foi conhecido em meados de março quando um dos jogadores, alegadamente vítima do esquema de prostituição, relatou numa consulta com um psicólogo, ter sido abusado sexualmente e ter tido relações sexuais com homens em troca de dinheiro.

A denúncia partiu do Independiente. Em comunicado, o River Plate afirmou estar a colaborar com as autoridades.

Os investigadores analisam possíveis casos num outro clube futebolístico, o Temperley.

As vítimas terão entre 14 e 16 anos e são provenientes de meios desfavorecidos ou de cidades do interior do país.